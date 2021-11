«Beforeigners» fremvandrer videre – og slipper Jack the Ripper løs i Oslo

– Det tok meg et øyeblikk, og så tenkte jeg «men selvsagt», sier Nicolai Cleve Broch om plottvisten som blir å se når andre sesong lander på HBO Max 5. desember.

– Jeg var mer «hæ?!», men så funket det, medgir Krista Kosonen med en latter.

For når etterforskerparet vender tilbake på TV-skjermene for å løse en ny drapssak, viser det seg å ha paralleller til andre drap – i en tid langt fra vår. Men det er ikke noe problem i serieuniverset, der 1800-tallsdrapsmenn kan finne på å fremvandre til våre kanter.

– Friskt pust

I en tid der verden til dels var nedstengt, så åpnet «Beforeigners»-universet opp sine grenser – og hentet inn et knippe sterke, britiske skuespillere til å fylle ut det nordiske ensemblet, blant dem Paul Kaye fra «Game of Thrones»- og «I May Destroy You»-aktuelle Ann Akin som Metropolitan Police-etterforsker.

– Det er et spennende krimplott, og det er gøy at de åpnet landegrensene for våre naboer i vest. Vi er vant til sjangerfilmer og -serier lagt til ulike tidsepoker. Men å gjøre noe som dette – å blande dem fritt – er et så enormt, deilig, friskt pust. I dette mylderet av serier skiller «Beforeigners» seg godt ut, det finnes ikke maken, sier Tobias Santelmann, som gestalter vikingkongen Olav Haraldsson.

I andre sesong får han større plass – der han er blitt fremvandrerinfluenser med egen kanal på YouTube for å samle troppene. Med et stort løsskjegg som Hedda Stiernstedt, som spiller mystisk volve, røper hadde egen plass i sminkebussen.

Felles for alle «Beforeigners»-skuespillerne er begeistringen over det frodige universet som skapes – med fremvandrere fra steinalder, vikingtid og 1800-tall som møter dagens samfunn.

– Favorittrolle

– En av mine favorittroller noensinne, sier Krista Kosonen om rollen som barske Alfhildr, som plages mer av ensomhet og mørke tanker i den nye sesongen.

– Hun strever med hvem hun er, og er mer alene og forvirret. Det er mer mørke i henne. Det ville jo være grusomt å lure på dette hun strever med, sier Kosonen, som liker seriens blanding av komedie og mørke strømninger.

– Dette er noe av det morsomste jeg har vært med på, sier Nicolai Cleve Broch, som erklærer at han elsker «Beforeigners»-universet – og lover seerne at de skal få bli med på «en ellevill reise» med rollekarakteren Lars.

Særlig Krista Kosonen har merket hvordan Alfhildr-karakteren har slått an utaskjærs – ikke minst i Latin-Amerika. Onsdag gjorde hun og Cleve Broch 16 intervjuer med medier i Australia og Latin-Amerika i anledningen den forestående premieren.

– De er fascinert av Alfhildr og den magiske realismen, og hvordan serien speiler verden. Du merker det når den begynner å vises på den andre kanten av verden i form av tilbakemeldinger, smiler den finske skuespilleren – som på pressemøtet i Oslo torsdag var langt mer elegant antrukket enn sin rollekarakter.

Mange dører

Men hvordan var det å hoppe etter seg selv for manusforfatterne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin? For sesong én satte strømmerekord etter premieren, og begeistret anmelderne.

– Vi tenker ikke så mye på det. Det er de kunstneriske utfordringene som opptar oss, hvordan finne en ny historie. Det er enklere i «Beforeigners»-universet, fordi det er så mange dører – både samfunnet i dag og de tre epokene, sier Skodvin.

– Vi må finne det vi ønsker, men det er hyggelig at folk er engasjert, smiler Bjørnstad. Regissør Jens Lien skyter inn at det var «mange som hadde en formening om hvor det burde gå».

– Det ble noe helt nytt – en helt annen vei, som vil overraske, sier Lien med et smil, mens Eilif Skodvin legger til at selv om starten overrasker, så vil serien også «plukke opp trådene» underveis. Malen for både første og nå andre sesong er en krimsak som løses underveis. men bak lurer et større mysterium – nemlig årsaken til tidsvandringen.

Og den vil ifølge Eilif Skodvin ligge bak på lur hele tiden. For nå blir jo selvsagt spørsmålet om det blir en tredje sesong.

– Det blir dødsspennende å se om folk liker det, sier regissør Lien før premieren på sesong to, der han lover «en spennende slutt som kan gå den ene eller andre veien, men vil føles som closure».

Koronapreg

Innspillingen av andre sesong «Beforeigners» var en av de første som var i gang etter koronanedstengingen. Men filmteamet fulgte amerikanske regler, og HBO var ifølge Nicolai Cleve Broch «ekstremt strenge».

– Vi øvde med munnbind, og kunne gå 14 minutter uten. Så var det på med dem igjen. Vi testet oss hver dag, sier han, mens Krista Kosonen sier hun var oppe i 200 covidtester for å kunne jobbe.

– Nesen blødde så da ble det testing annenhver dag! Det var ensomt. Man så bare øynene til folk, og det var ingenting å gjøre etterpå, byen var stengt.

Nicolai Cleve Broch ble så preget av filmsettets regler at det føltes uansvarlig å gå uten munnbind – selv om det var i en tid da knapt noen andre brukte det på gatene da.

– Det kom en eldre mann med munnbind bort og takket meg da jeg var på butikken. Så snudde det raskt; på et par uker brukte «alle» munnbind. Jeg ble minnet om i hvor stor grad vi er flokkdyr, sier skuespilleren ettertenksomt – og uten munnbind, så lenge det varer i denne omgangen.

Når Lars og Alfhildr møter nyankomne fremvandrere, er det på med munnbind. Men regissør Jens Lien medgir at alle gatescenene til sesong to måtte iscenesettes etter hvert som munnbindbruken dominerte gatebildet.