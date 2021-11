1,4 millioner single i Norge: Hvorfor har det blitt så vanskelig å finne noen å dele livet med?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #142: NRK har kartlagt at det finnes 1,4 millioner single personer i Norge. De har funnet ut at ung dødelighet generelt har sunket betraktelig, men ikke for de enslige. Vil Marie aldri finne kjærligheten og til slutt dø av det? Marie har selv vært ensom og vet hvor grusomt det er – selv om hun har det bra nå. Men årene går og kanskje det ikke er like artig å bo i et kollektiv hele livet. Hva vil skje når hun gang på gang blir skuffet i kjærlighetslivet og bor alene?

Ukens gjest er Lene (25) fra Romsdalen. Marie gir ikke akkurat håp til den yngre generasjonen. Men hvorfor har det blitt så vanskelig å finne noen å dele livet med? Marie og Lene kommer med sine tanker.

Lytt til podkasten og tidligere episoder på Spotify eller iTunes nå!