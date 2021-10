Formel 1-stjerne boikotter Netflix-suksess

Til nyhetsbyrået AP hevder Formel 1-stjerna at sitater fra intervjuene han har gitt har blitt tatt ut av sammenheng og har brukt i andre situasjoner.

– De har skapt noen rivaliseringer som egentlig ikke eksisterer, forteller han.

Saken er også omtalt av NRK.

Motorsportens mest populære fører

Verstappen kjemper for øyeblikket om VM-tittelen, og ifølge en undersøkelse gjort av Formel 1 selv har gjort – avslørt hos Daily Mail torsdag denne uka – er nederlenderen den mest populære føreren i motorsportens superklasse.

Lewis Hamilton, hans største rival om VM-gullet, må nøye seg med 3. plass, bak McLaren-føreren Lando Norris.

Det at Red Bull-føreren Verstappen nå går ut og sier at han ikke vil bidra mer i den populære Netflix-serien, vil dermed trolig skuffe mange.

Vil ikke gi intervjuer

«Drive to Survive» er en dokumentarserie produsert i samarbeid mellom Netflix og Formel 1 og gir et innblikk bak kulissene i Formel 1-VM. Serien ble først sendt i 2019, og nå er fjerne sesong under filming.

Netflix er som vanlig sparsomme med å avsløre seertallene sine, men ifølge FlixPatrol skal tredje sesong av serien toppet Netflix-listene kort tid etter at den ble sluppet i mars i år.

Når det gjelder Verstappen, skal bilder fra konkurranser der han deltar fortsatt bli med i serien, men han kommer ikke til å stille opp og gi egne intervjuer.