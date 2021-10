Fra Playboy til aksjer – Silvstedt forteller i ny film

Ifølge en pressemelding loves seerne et unikt innblikk i svenske Victoria Silvstedts liv – og hennes for tiden store interesse for aksjer.

«Det skal bli morsomt å vise dere deler av livet mitt som ingen har sett tidligere. Jeg har virkelig levd «The American Dream». Man kommer til å få følge med på bankmøter i Monaco og til familietreff i den svenske skjærgården. Selvfølgelig blir det også en og annen morsom historie om Donald Trump og Bon Jovi», sier Silvstedt selv i en kommentar.

«Victoria Silvstedt: En grenseløs historie» produseres av Nexiko og Jens von Reis, og premieren er lagt til 15. oktober på Discovery+.