«Squid Game» har 111 millioner seere globalt nå – er Netflix' største serie noensinne

Som strømmetjenesten konstaterer i sosiale medier, blant annet på Facebook:

«Det tok over 10 år for Hwang Dong-hyuk å få laget Squid Game. Det tok bare 17 dager og 111 millioner fans globalt for at den skulle bli Netflix sin største serie noensinne».

Netflix offentliggjorde mandag at «Squid Game» nådde ut til 111 millioner kontoer på verdensbasis, som så minst to minutter på serien, i løpet av sine første 17 dager.

Strømmetjenesten bruker ifølge The Verge å måle seriers slagkraft i en 28-dagers periode, og «Squid Game» var den første serien som passerte 100 millioner i dette tidsrommet.

Serien ligger på førsteplass som mest sette Netflix-serie i 94 land etter premieren 17. september, og det er alle land der man lager en slik toppliste. Den har også toppet i 21 dager i USA, noe som er ny rekord for en ikke-engelskspråklig tittel.