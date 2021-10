«Sopranos»-skaperen inngår storavtale med HBO

Nyheten om at Chase har skrevet en femårskontrakt med HBO sitt moderselskap Warner Media, kommer samtidig med at den forsinkede Sopranos-filmen «The Many Saints of Newark» har meldt seg.

«Bodyguard» kommer tilbake – i ny versjon Filmsuksessen «Bodyguard» fra 1992, med Whitney Houston og Kevin Costner i hovedrollene, er blitt en skikkelig klassiker.

David Chase har i et intervju nylig uttalt at han er åpen for å lage en oppfølger til filmen.

Under pandemien har «The Sopranos» fått et nytt løft da en yngre generasjon TV-seere har oppdaget serien for første gang. Serien hadde opprinnelig premiere i 1999 og det vanket seks sesonger.