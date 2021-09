Trønderen Sander (20) er med i ny «Ex on the Beach»-sesong

Femte sesong av «Ex on the Beach», spilt inn i Hellas, er rett rundt hjørnet.

Nå i oktober blir hundekjøring og superundertøy fra «Ex on The Beach Afterski» byttet ut med banan-båt og toga-party, når strand-versjonen igjen vender nesa mot sydligere strøk.

– Fjoråret tvang oss ut av komfortsonen, da vi så oss nødt til å spille inn «Ex on The Beach Afterski» i Hemsedal. Det er vi svært glade for at vi gjorde, og det virker det som om seerne, med noen svært uttalte unntak, er enige med oss i. I år kommer derimot jula tidlig for ordføreren i Hemsedal, når vi straks er i gang med innspilling av femte sesongen av realityprogrammet i Hellas, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

I årets sesong blir det derimot ingen gjensyn med gamle «Ex on The Beach»-kjenninger, når det denne gangen kun vaker nykommere i vannskorpa.

Femte sesong av Ex on the Beach har premiere på discovery+ 5. okotber, og dette er de åtte første deltakerne: