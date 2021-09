Nå blir det mer av serien som fenget da vi måtte sitte hjemme – andre runde «Tiger King» kommer i år

Produsentene Eric Goode og Rebecca Chaiklin er om bord i andre sesong, og i en reklamesnutt som Netflix kom med fredag får man et glimt av både Joe Exotic og hans nemesis Carole Baskin, som han nå sitter fengslet for å ha prøvd å skaffe leiemordere til å ta kål på.

Baskin var svært lite begeistret for serien, men produsentene har tidligere fortalt om mer enn nok av opptak som de måtte utelate av plasshensyn i første runde, ifølge EW.

Netflix kaller suksessen til første sesong – som hadde det fulle navnet «Tiger King: Drap, kaos og galskap», for «et kulturelt fenomen». For «Tiger King» fanget oppmerksomheten til et globalt publikum i den tidlige pandemitiden – der alle måtte holde seg hjemme.

Nå, hvor de fleste av oss kan bevege oss friere, sitter hovedpersonen Joe Exotic fortsatt buret inne – til tross for en rekke mye medieomtalte forsøk på å bli løslatt. I juli kom imidlertid beskjeden om at retten hadde kommet til at han ble idømt for lang straff – på mellom 22 år og 27 år, og at den bør reduseres til å være på mellom 17 og 22 år i stedet, meldte The Guardian.

Premiere på sesong to blir i løpet av 2021.