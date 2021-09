Thomas (33): - Folk sier de har kjempelyst på kjæreste, men legger ned en middels innsats. Kom igjen da!

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #132: Thomas Engeset (33) er ukens gjest. Selv om han er godt etablert med kjæreste og barn, har han et brennende engasjement for dating. Han mener at innsatsen må gjenspeile behovet du har for kjæreste. Det å skulle finne seg noen å dele livet sitt med er så spesielt at du bør bruke god tid. Én ting er sikkert, det hjelper ikke å stresse. Thomas kommer også med gode metoder for å vite om du faktisk ønsker en kjæreste.

