Må Helle og Marie senke kravene for å finne seg en kjæreste?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #131: Helle og programleder Marie er begge 32 år, men har ikke gitt opp den store kjærligheten. De vet at drømmeprinsen er der ute. Men hvorfor har de ikke funnet han? Begge er tydelig på at de ikke vil bli kjæreste med hvem som helst. Er det slik at man må senke kravene for å finne en kjæreste?

Lytt til podkasten og tidligere episoder på Spotify eller iTunes nå!