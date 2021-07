Hvor ekte og ærlig bør du være i bli-kjent-fasen?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #125: Natalie (27) er ukens gjest. Marie er redd hun gir seg ut for å være en annen i bli-kjent-fasen, bare for å imponere crushet. Natalie er uenig og mener hun bør vise at hun ikke vet alt her i verden. Natalie har flere matallergier og har latt være å fortelle om det i startfasen - for å slippe å være sånn «teit allergihøne». Le av og med i denne episoden!

