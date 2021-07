50 Cent: – Kunne ikke løpe fra mamma

– De posete klærne på den tiden, som gjorde at du kunne slappe mer av, det er noe jeg savner. Alt ble så smalt etter det, sier en dresskledd Curtis «50 Cent» Jackson i videosamtalen fra New York.

Han treffer pressen digitalt for å markedsføre «Power Book III: Raising Kanan», hvor vi treffer den unge og begavede Kanan (spilt av Mekai Curtis) som vokser opp og blir kriminell i et Queens-nabolag i New York på 1990-tallet.

Serien er en så kalt prequil og gir oss bakgrunnen for det som utspiller seg i TV-serien «Power».

Om tiden vi nå blir tatt med tilbake til, sier Jackson:

– Det var da jeg ble forelsket i hip hop-kulturen. På den tiden hadde hip hop bare en time spilletid på radio i uken, vi var nødt til å gjøre opptak – og så spille det for hverandre.

Et røft sted

I Norge er Curtis «50 Cent» Jackson kanskje fortsatt mest kjent som en av 2000-tallets største rappere. Han ble superstjerne nesten over natten da han slapp det Dr. Dre-produserte albumet «Get Rich Or Die Tryin» (2003) – og senere «The Massacre» (2005), som begge solgte til platina.

Et par år før han slo igjennom overlevde han mirakuløst en skyteepisode der han ble truffet av ni skudd. Han hadde da slått inn på samme vei som moren (hun døde da han var åtte år gammel), allerede som 12-åring - mens crack-bølgen var på høyden i USA på 80-tallet - begynte han å selge narkotika.

– Det var tøffere på den tiden. Folk hadde mer å tjene på å være i takt med nærmiljøet enn på å fokusere på utdannelse og karriere. Morfaren min hadde ni barn, og så fort han kom hjem ga han hele lønnen rett til mormor – og det skulle mette alle munner. Han representerte arbeiderklassen og ville gjøre det som var riktig for familien sin. Moren min og hennes venner derimot, de hadde en annen livsstil. Det var som om jeg ikke riktig var bevisst hvilken retning jeg selv gikk.

Inspirert av «The Crown» skal den spanske kongefamilien til pers: – En gullgruve Den spanske regissøren Javier Olivares har «The Crown» som inspirasjonskilde når han akter å gi spansk TV-publikum historien om ekskong Juan Carlos.

Pop Smoke er favoritten

Curtis «50 Cent» Jacksons minner har inspirert flere filmer og TV-serier. Og at det finnes biografiske elementer også i den nye serien, er det liten tvil om. Han snakker blant annet om en scene i den første episoden der en ung Kanan bankes opp av en gjeng mobbere i skolegården. Hjemme blir han skjelt ut av moren og blir beordret tilbake for å la mobberne få smake sin egen medisin.

– Den opplevelsen var også min. Jeg var mer redd for mamma enn for de andre ungene. Jeg fikk ikke helt de svarene jeg forventet meg av henne. Hun sa: «Så du lot dem banke deg? Da går vi tilbake». Dersom jeg ikke konfronterte dem, ble jeg nødt til å ta det med henne isteden, og det var umulig å løpe fra mamma.

Selv om Curtis Jackson har satt spor etter seg i film- og TV-industrien, har han mye på gang også i musikkindustrien. Han svarer slik på spørsmålet om hvem som er favorittrapperen hans fra hjembyen akkurat nå.

– Pop Smoke var en stor favoritt, jeg hjalp til med å få ut prosjektet hans «Shoot for The Stars, Aim For The Moon» etter hans død.

Pop Smoke, hvis egentlige navn var Bashar Barakah Jackson, ble skutt og drept under et innbrudd i 2020.

– Da jeg slo igjennom sa jeg «Get Rich Or Die Tryin» – og jeg ble faktisk rik, mens han døde. Men det kunne også skjedd meg. Det er en del av livsstilen.

Disse serienyhetene bør du få med deg hos Netflix, HBO og Disney+ Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper.

Fakta: Curtis «50 Cent» Jackson