«Breaking Bad»-strateg fornyer kontrakten

Hovedmannen bak de to TV-seriefenomenene har nemlig skrevet ny kontrakt med Sony Pictures Television, forteller bransjenettstedet Deadline. Det betyr at samarbeidet er sikret for minst fire år til.

– Jeg vurderte alternativene i kanskje 20 sekunder, sier Vince Gilligan.

Nominert til Emmy Det oppsiktsvekkende intervjuet som prins Harry og hertuginne Meghan gjorde med Oprah Winfrey i mars, er nominert til Emmy-prisen.

– Det var ingenting å tenke på. Sony har alltid vært sjenerøse med meg. Dessuten, etter å ha lagt ned 15 år allerede, er jeg bare et tiår unna gull-Walkman, fleiper han videre.

Avtalen skal blant annet innebære at Gilligan tar «Breaking Bad»-videreføringen «Better Call Saul» helt i mål. Sistnevnte, som alene har sikret seg 40 Emmy-nominasjoner, forbereder i øyeblikket sjette og avsluttende sesong.

Siden gjenstår det å se hva 54-årige Gilligan vil prioritere og servere.

– Vi er over oss over at Vince fortsatt vil skape banebrytende historier sammen med oss, heter det enn så lenge fra Sony.