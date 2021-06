Loki har ankommet TV-skjermene med egen serie

Men tro ikke at det var det siste vi så til ham. Akkurat nå er nemlig Loki tilbake med en egen TV-serie som teller seks episoder på Disney+. Tom «Loki» Hiddleston er entusiastisk når han snakker om den nye TV-serien i et videomøte.

– Jeg håper dette gjør at de ulike sidene hos Loki trer klarere fram, sier han.

I det som kalles MCU (Marvel Cinematic Universe) har Loki vært alt fra skurk til noen som andre stoler på – men blir lurt av. Rollefiguren har også stått for mye humor. I den nye TV-serien føres Loki til en organisasjon som heter Time Variance Authority. Han får et valg som leder til at han begynner å reise gjennom tiden og slik slumper til å påvirke historiske hendelser.

Å få spørsmålet om å gi Loki et videre liv var en hyggelig overraskelse, konstaterer Tom Hiddleston:

– Det som manusforfatteren kom opp med bød på så mange muligheter og smarte ideer. Jeg elsker å spille Loki, det har jeg gjort fra start, og jeg kjenner meg heldig som får muligheten til å fortsette med det. Det er en karakter med stor spennvidde, han er svært kompleks. .

En ny sesong er allerede under planlegging.