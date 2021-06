«Snabba Cash» får en andre sesong

Serien, som fikk premiere på Netflix i april, ble blant annet omtalt i en lang artikkel i The New York Times og her hjemme har anmelderne også vendt tomlene opp. Blant annet klinket Dagbladets kritiker til med terningkast fem, og skrev at serien er «Bortimot perfekt».

Nå er det klart at det blir en fortsettelse. Det avslører seriens skapere Oskar Söderlund og Jesper Ganslandt i en filmsnutt på Instagram. Her kommer de med gode nyheter til en jublende skuespillergjeng – via en videosamtale.

Den andre sesongen kommer til skjermene en gang i løpet av neste år.

Serien bygger på den svenske forfatteren Jens Lapidus' univers – og serien ble en seersuksess i løpet av våren.

I rollene ser vi Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Dada Fungula Bozela og Olle Sarri.