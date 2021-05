Netflix kan få sin helt egen spilltjeneste

En rekke medier, som The Information, Axios, Reuters og Tek.no her til lands, melder at Netflix kan være i ferd med å utvide innholdsbiblioteket sitt med spill.

Angivelig skal strømmetjenesten være på jakt etter en sjef som skal ha ansvar for å utvide tjenesten. Det vil i så fall ikke være første gang - tilbake i 2019 skal de ha jobbet med et spill basert på Stranger Things. Den gang skal prosjektet ha gått i vasken av flere årsaker, ifølge The Verge.

I samme magadrag kan man også nevne den interaktive Black Mirror: Bandersnatch, og at Netflix selvsagt har en rekke serier og filmer basert på dataspill.

Til The Information og Axios kom Netflix med denne mer eller mindre kryptiske uttalelsen, også gjengitt hos Tek.no:

«Våre medlemmer verdsetter variasjonen og kvaliteten på innholdet vårt. Det er grunnen til at vi kontinuerlig har utvidet tilbudet - fra serier til dokumentarer, film, originalinnhold på lokale språk og reality-TV. Medlemmer liker også å interagere mer direkte med historier de liker - gjennom interaktive programmer som Bandersnatch og You v. Wild, eller spill basert på Stranger Things, La Casa de Papel og To All The Boys. Så vi er begeistrede for å gjøre mer med interaktiv underholdning».