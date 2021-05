Johnny Knoxville ut av Jackass

I et intervju med magasinet GQ forteller den amerikanske skuespilleren og stuntmannen at han nå har bestemt seg for å sette helsen sin først.

– Jeg har ikke råd til å få flere hjernerystelser. Jeg kan ikke utsette familien for det, sier han.

Beskjeden om avhoppet kommer samme året som en ny Jackass-film går opp på kinoene. «Jackass 4» har premiere i oktober og er, tittelen til tross, den femte filmen fra den hemningsløse gjengen.

MTV-serien «Jackass» hadde premiere i 2000 og gikk ut på at Knoxville og andre medlemmer som Steve-O, Bam Margera og Chris Pontius utførte både halsbrekkende og tullete stunt.

Serien ble snart kontroversiell og mange advarte mot at den fremmet farlig og hensynsløs oppførsel.

Serien la offisielt ned i 2002, men gjengen har likevel vært aktiv med filmer og spin off-prosjekter.