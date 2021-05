«Friends: The Reunion» har fått premieredato

«Friends: The Reunion» har nemlig fått en premieredato på HBO.

– Det er offisielt, skriver Jennifer Aniston på sin Instagram-konto.

Hun spilte den folkekjære karakteren Rachel i serien som gikk på skjermen fra 1994 til 2004 over ti sesonger.

Hollywood Reporter skriver at «Friends: The Reunion» vil komme på skjermen allerede 27. mai, altså om knappe to uker.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer spilte de seks hovedpersonene i Friends. De dukker alle opp i spesialepisoden. Det samme gjør blant annet David Beckham, Justin Bieber og Cindy Crawford, melder Hollywood Reporter.