Kate og William blir Youtubere

I introduksjonsfilmen de la ut onsdag, ser man en lattermild hertuginne Kate prøve seg som saueklipper i Lake District, og prins William snakke med miljøkjempen og programlederen David Attenborough om miljøprisen som tronarvingen står bak – samt en rekke andre glimt fra deres offisielle oppgaver.

– Vær forsiktig med hva du sier, disse folkene filmer alt, «advarer» prinsen sin kjære muntert i starten av debutklippet, som er sett over en million ganger på de første 15 timene mens kanalen snart har 210.000 abonnenter.

Det kongelige paret er allerede på Instagram og Twitter, som var der de lanserte YouTube-kanalen. I likhet med de andre sosiale mediekontoene deres bærer den navnet Duchess and Duke of Cambridge.

Britiske medier noterer seg at prins William og hertuginne Kate slapp nyheten dagen etter at hertuginne Meghan offentliggjorde nyheten om sin barnebok om det nære forholdet mellom en far og hans sønn, inspirert av sønnen Archie og prins Harry.

Hun fikk mye negativ omtale i form av beskyldninger om plagiat så vel som om troverdighet. Blant annet beskyldte den svært frittalende Piers Morgan hertuginnen for «hykleri» og trakk i sin avisspalte frem hvordan hun ikke hadde snakket med sin egen far på flere år, melder The Independent.