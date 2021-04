Ble venner under «71 grader nord» – nå skal de pusse opp sammen

«Mens de kavet seg fra Lindesnes mot Nordkapp under tøffe forhold i «71 grader nord», utviklet det seg et nært og underholdende vennskap mellom Jon Almaas og Erik Follestad, til tross for aldersforskjellen på 22 år», melder TVNorge. Som nå har gitt tospannet et nytt oppdrag, denne gangen innenfor segmentet ekstrem oppussing.

– Å renovere et småbruk helt fra bunnen av kan kanskje virke som en uoverkommelig jobb for oss to, men min erfaring er at når noe ser ut som en veldig stor jobb, så er det egentlig ikke så ille når du brekker det ned til enkeltoppgaver og bare får ting gjort. Jeg er absolutt ikke sikker på at vi får til dette, men det blir sikkert lærerikt, sier Almaas via pressemeldingen.

Det er en trebarnsfamilie på Elverum som nå får hjelp med den store boligdrømmen. Men full renovering må til, og det skal Follestad og Almaas bruke ti uker på.

Follestad, som har bakgrunn fra tømrerfaget, skal være hakket mer skeptisk til arbeidsmengden enn «hobbyfikseren» Almaas.

Nye sesonger med «Bridgerton» på gang Netflix' kostymedrama «Bridgerton» ser ut til å få en tredje- og fjerde sesong.

Programdirektør i Discovery Norge, Magnus Vatn, har stor tro på programmet:

– Det kan ikke bli annet enn svært underholdende når den lett hissige Follestad, og den svært nøye Almaas, skal samarbeide om dette voldsomme renoveringsprosjektet, mener han.

«Folle og Almaas bygger hus» får premiere på Discovery+ og TVNorge i løpet av kommende høst.