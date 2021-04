Singelkrisa: Hvorfor må vi på død og liv ha kjæreste?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #110: Marie har besøk av Renate, og de diskuterer hvorfor det er slik at en absolutt må ha en kjæreste. Begge har mye frykt og er veldig redde for å bli avvist. Hvorfor utsette seg for slike følelser når de heller kan trives som singel?

