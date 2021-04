HBO skal feire «jernjubileet» til «Game of Thrones» en måned til ende

Allerede 10. april er det duket for et «MaraThrone», der alle episodene av første sesong vil bli vist i ett strekk på amerikanske HBO2, før fans over hele verden oppfordres til å «binge»-titte seg gjennom alle sesongene på selve strømmetjenesten.

«Venner for livet»-gjenforeningen blir endelig noe av Den mye imøtesette gjenforeningen av «Venner for livet»-skuespillerne ser ut til å bli realitet - omsider.

Innimellom vil kjente skuespillere fra serien dukke opp for å heie på TV-seerne som henger med, melder Deadline.

HBO har allerede laget en egen Spotlight-side for feiringen, som kalles «The Iron Anniversary». Der vil man fokusere på fansens yndlingsepisoder, vise vei til bak scenen-dokumentarer og lignende.

Strømmetjenesten vil blant annet lete opp tre par som giftet seg i Westeros-inspirerte bryllup, og overrekke dem vin og kaker i «Game of Thrones»-stil i anledning tiårsjubileet.

Serien vant totalt 59 Emmy-priser, og rundet av i 2019. Den kan fremdeles sees på HBO, som er underveis med nye spinoffserier.

Men forfatteren av bokserien som lå til grunn, George R.R. Martin, har fremdeles ikke skrevet ferdig de siste bindene av «A Song of Fire and Ice».