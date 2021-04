Sylvester Stallone vil gi oss Rockys unge år

Mye tyder på at det vil komme nye runder i ringen for Rocky. På Instagram deler nemlig Sylvester Stallone et bilde av håndskrevne ideer til en tenkt TV-serie, melder NME.

«Dette kan være mitt rareste innlegg hittil», skriver han – og legger til: «Denne morgenen startet jeg med å skrive ned ideer til en Rocky-prequel».

Stallone skriver at han vil at serien skal telle ti episoder, slik at seerne får et ordentlig innblikk i den klassiske rollefigurens unge år.

Den håndskrevne teksten innledes med: «Tenk dere en tidsmaskin som helt enkelt tar oss tilbake til Rockys utgangspunkt».

Sylvester Stallone har også listet opp flere hendelser fra 60-tallet som han vil ha med i serien, blant annet den kalde krigen, månelandingen og borgerrettsbevegelsen.

«Første gang vi møtte Rocky var i 1976, da han var en rotløs sjel. Nå ser vi en ung mann som i likhet med mange andre unge mennesker forsøker å finne sin plass», skriver Stallone.

Den første filmen om Rocky kom i 1976 med Sylvester Stallone som hovedrolleinnehaver og manusforfatter. Filmen om bokseren Rocky Balboa ble en stor suksess, og flere oppfølgere har sett dagens lys.