Tips til brettspill i påska? Sjekk ut denne guiden

Storbyferie og hotellovernattinger forblir en fjern drøm for mange denne påsken. Når smittetallene øker, og virusmutanter truer, gjør vi som i fjor: Holder oss hjemme. Og da kan kanskje spenning på spillfronten være med på å sprite opp dagene.

– Det er mange grunner til at brettspillene står seg godt, for det gjør de – år etter år. De representerer noe man kan gjøre i fellesskap og noe man kan konsentrere seg om sammen, sier Remo Rehder. Han er gründeren av Brettspillguiden – en uavhengig forbrukeropplysningsside om brettspill. Få har tilsvarende oversikt og kunnskap om brettspillbransjen, og i år har han tatt på seg jobben med på plukke fram noen gode krimspill.

– Her på berget er påsken av en eller annen mystisk grunn forbundet med krim og spenning. Det finnes mange brettspill som nettopp av den grunn burde passe oss veldig godt, sier spillentusiasten som mener folk er alt for redde for å prøve seg på et helt nytt spill. De holder seg ofte til klassikere som Yatzy, Alias, Monopol, Scrabble og Ludo.

– Spill handler jo for mange om tradisjon, og mange finner da fram de faste spillene de har liggende. En annen grunn til at mange rygger litt unna det nye som dukker opp i spillhyllene, er nok frykten for kompliserte spilleregler. Et veldig godt og velment råd; forbered deg ved å ha lese gjennom reglene og sett på komponentene i spillet dagen før du inviterer familien til dyst.

– Men ta YouTube til hjelp, eller sett av en kveld og lær noe nytt og gøy – det er bra for hjernen. Selv er jeg sånn skrudd sammen at jeg tenker at et nytt sett regler alltid er gøy, sier Remo Rehder til NTB.

Her er Remo Rehders krimspill for påsken 2021:

Sherlock Express

Et barnespill hvor en skal være den første til å fange fem kjeltringer som ikke har noe alibi. Dette foregår på en reaksjons-deduksjonsmåte, som vil si at det er en bunke med kjeltring-kort som det legges opp seks kort fra i begynnelsen av runden. Så har hver spiller en bunke med alibikort, som det snus ett kort fra etter tur. Alibikortene angir en detalj på kjeltring-kortene som på den måten gir kjeltringen som har denne detaljen et alibi. Etter hvert vil det bare være én kjeltring som ikke har noe alibi, og da skal man være den raskeste til å ta på kortet. Et hektisk og artig spill som krever litt konsentrasjon og iakttakerevne. Det passer veldig godt for barn rundt skolestartalder.

Cold cases

Et nytt og til en viss grad nyskapende spill, som konkurrerer i det samme segmentet som Cleudo og NY Chase, som mange kjenner fra før. Her er en spiller en etterforsker, og resten av spillerne rømlinger, og målet for etterforskeren er å fange rømlingene, mens rømlingene vinner ved å unngå å bli tatt. Og dette foregår på loddrett brett, som gjør at spillerne sitter på hver sin side av brettet og derfor får begrenset informasjon. Interessant vri som passer godt for de litt eldre barna, eller for familien med litt aldersspredning.

Black stories

Ikke akkurat noe tradisjonelt brettspill, men derimot et sett med mordmysterier fremstilt som gåter. Og dette kan være en veldig artig «konkurranse» som det kan brukes litt tid på. Her kan man eksempelvis lese opp dagens mysterium, og la oppgaven løpe gjennom dagen – og først oppklare saken før man legger seg om kvelden (forutsatt at ingen løser den innen den tid). Oppgavene kan være litt makabre og bisarre, så det passer ikke for de yngre barna.

Chronicles of Crime

Dette spillet har virkelig vært en «game changer» i forhold til å forene den digitale verdenen med brettspillene. Spillet bruker nemlig en app, til både å hente informasjon, forhøre involverte og løse saker, mens all viktig informasjon samles på «brettet», som gjør det hele mer overskuelig. Og spillerne skal samarbeide om å løse kriminalsakene, som også på en måte bygger på hverandre. Dette er det tetteste vi har kommet å være delaktige i en virkelig krimserie på TV. Spillet er myntet på voksne, og passer ikke for barn under ungdomsskolenivå. Et spill som virkelig bør prøves.

Nightmare

Dette er også et app-drevet spill, og uhyggen er påtakelig fra du ser på esken, til spillet er slutt. Her er spillerne en gruppe som sammen skal prøve å løse en mordgåte. Historien er både fryktelig og overraskende. Opplevelsen er så langt unik, og vil for de fleste være en helt ny spillopplevelse. Men, det er viktig å legge merke til at det oppfordres til at spillerne inntar rollene de blir gitt i spillet. Dette krever en viss skuespillerevne for å få den skikkelige opplevelsen. Høres det ut som en artig utfordring for deg og dine venner, så fyr løs. Er det derimot lite interesse for «fremføringer» blant vennene dine, er det kanskje bedre å la være.

50 clues

Et av de mørkeste, mest skremmende, dystre, blodige og virkelighetsnære krimspillene vi har spilt. Her har du et spill som definitivt ikke passer for barn. I løpet av de senere årene har såkalte Escape Room-spill vært veldig populære, og dette spillet kobler sammen dette og deduksjon i en kriminalhistorie som virkelig står i særklasse i brettspillverdenen. Dette er både en veldig godt laget historie, og spillet har oppgaver som passer og underbygger historien på en utmerket måte. En av de sterkeste og beste spillopplevelsene vi har hatt i denne sjangeren så langt.