Sterke tall for premieren på Disney-strømmesatsingen «The Falcon and The Winter Soldier»

«The Falcon and The Winter Soldier» ble tidenes mest sette seriepremiere på Disneys strømmetjeneste, og danket dermed ut både «WandaVision» og «The Mandalorian».

Den ble også den mest sette tittelen totalt samme helg på verdensbasis. Det melder Disney selv etter åpningshelgen, der man bød på første episode ut av seks om The Falcon, spilt av Sam Wilson, og Bucky Barnes/The Winter Soldier, spilt av Sebastian Stan.

Det er den norskættede, canadiske regissøren Kari Skogland som har hånd om regien for Marvel Studios. Det vil vanke flere Marvel-serier på Disney+, blant annet «Loki» 11. juni og senere i år titler som «Hawkeye» og «Ms. Marvel».

Disney oppgir ikke tall, men ifølge Deadline rapporterer SambaTV, som er en seersporingsapplikasjon designet for smart TV-er, at 1,7 millioner hushold skrudde på «The Falcon and the Winter Soldier» sist helg – og dermed slo «WandaVision"s 1,6 millioners premierehelg.

759.000 så første episode ut 19. mars, som var premieredagen, noe som slår «WandaVision» sine seertall på 655.000 i januar. Samtidig rundet sesongpremieren på andre runde «The Mandalorian» millionen i husholdstall i fjor høst. Men totalt er det likevel «Falcon …» som har best premierehelgtall.

SambaTV melder også at 274.000 britiske hushold og 79.000 tyske hushold så på premiereepisoden.

Til sammenligning har SambaTV målinger som tilsier at 1,8 millioner amerikanske hushold fulgte «Zack Snyder's Justice League» på HBO Max sist helg.