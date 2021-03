Nå får du Spotify på norsk: Ett ord var vanskelig å oversette

Dette betyr at strømmetjenesten nå finnes på 62 språk, 13 år etter lanseringen i 2008.

Spotifys mobilapp støtter heretter også språk som blant annet dansk, rumensk, hindi, swahili, slovensk, filippinsk, forenklet kinesisk og portugisisk.

– Utvidelsen åpner opp for at enda flere enkelt kan navigere seg frem til sine favorittlåter, -artister og -podkaster, på sitt eget språk. For den beste opplevelsen, ønsker Spotify at alle skal oppleve appen på sitt eget morsmål – uansett hvor du er fra, heter det i pressemeldingen.

Observante brukere fikk med seg at appen hadde skiftet språk, ifølge Dinside etter å ha installert en oppdatering som ble tilgjengelig tirsdag denne uken. Der er «Good morning» byttet ut med «God morgen», mens «Home», «Search» og «Your Library» heretter heter «Hjem», «Søk» og «Ditt bibliotek». «This is»-spillelistene er blitt til «Dette er».

Men «Shuffle» er blitt til «Spill av i tilfeldig rekkefølge» på norsk, noe som ifølge Din Side skaper plassproblemer på Android-appen.