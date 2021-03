«Delete Me» mest sette originalproduksjon i Norden for unge seere

«Delete Me» har de beste premieretallene for en Viaplay Originals innenfor sjangeren «ungt drama» i Norden noensinne.

Alle syv episoder av ungdomsdramaet – som skildrer to gode venninner, en sexvideo på avveie, en hacker på hevntokt og presset unge jenter må leve med hver eneste dag – ble lagt ut 7. mars.

– Det er jo bare helt fantastisk. Det er ingenting som betyr mer enn at folk ser det vi har laget, sier Thea Sofie Loch Næss, som spiller hovedrollen som Marit.

Ifølge strømmetjenesten er premieretallene for «Delete Me» hele 70 prosent høyere enn de første 24 timene til svenske «Cryptid», som hadde seerrekorden i sjangeren frem til søndag. Viaplay har satset sterkt mot unge voksne de siste årene.

– For en fantastisk nyhet å få på selveste kvinnedagen. «Delete Me» adresserer alvorlige temaer og situasjoner som mange unge kvinner må forholde seg til i dagens samfunn. Derfor er det ekstra gøy at denne serien har blitt så godt mottatt seerne våre, forteller innholdssjef i NENT Group, Filippa Wallestam, som også oppfordrer voksne til å se serien.

– Den tar tak i en problemstilling som vi alle må være sammen om å løse, sier Wallestam.

Serieskaper Marie Kristiansen sto for både manus, produksjon og regi og intervjuet flere russeungdommer før hun begynte skrivingen.

– Historiene jeg ble fortalt er mye drøyere enn jeg kunne ha funnet på – selv om jeg skulle ha basert dette på min egen ungdomstid. Det er nok noen voksne som vil tenke at dette er for drøyt – at dette ikke kan være sant, har hun uttalt til NTB.