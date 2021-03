Omtalt Meghan og Harry-intervju sendes på norsk TV

7. mars vil «Oprah with Harry and Meghan: A CBS Primetime Special» sendes på amerikansk fjernsyn. Det tror den britiske TV-kanalen Sky News sin kongereporter kan bli «en ubehagelig opplevelse» for Windsor-familien.

Nå kan norske TV-seere også glede seg til et nært møte med hertugen og hertuginnen, som for ett år siden trakk seg fra livet som kongelige.

Nylig meddelte paret at de ikke vil komme tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset, men at de fortsatt vil være en del av kongefamilien, opplyste Buckingham Palace.

Intervjuet starter med Meghan før Harry kommer inn – og samtalen skal også innom områder som ekteskap, det å være forelder, filantropisk arbeid og flyttingen til USA.

Hertugparet bor for tiden i California i USA og venter sitt andre barn. Sønnen Archie ble født i mai 2019.

Etter flyttingen fra Storbritannia i fjor har de inngått avtaler om en rekke kommersielle prosjekter, blant annet samarbeid med plattformene Netflix og Spotify.