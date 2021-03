«The Simpsons» får minst to sesonger

Det vil ifølge Variety bringe antallet sesonger opp i 34, og når den siste sesongen sendes en gang i løpet av våren 2023 vil i alt 757 episoder ha blitt vist.

Episode nummer 700 vil vises på amerikansk TV 21. mars i år.

Dette er den nye Netflix-utfordreren Nok en strømmetjeneste er på vei - og prisen er avslørt.

«Simpsons» passerte nest lengst viste serie, «Gunsmoke» – som vi kjenner som «Kruttrøyk» her hjemme – allerede i sesong 29.

– Alle i «The Simpsons» er glade for å bli fornyet nok en gang, og vi planlegger mange store overraskelser. Homer vil miste et hår, Milhouse vil få kontaktlinser, og Bart vil feire tiårsdagen for 33. gang, heter det fra serieskaperen Matt Groening.

Tegneserien har i årenes løp pådratt seg en rekke priser, deriblant 34 Emmy-priser. «Simpsons» ble også den første animasjonsserien som vant en Peabody Award.