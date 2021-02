«Velkommen til Utmark» har fått premieredato

Første sesong av «Velkommen til Utmark» består av åtte episoder og får premiere i sin helhet den 18. april på HBO Nordic, fremgår det av pressemeldingen.

Serien er skrevet av Kim Fupz Aakeson («En ganske snill mann», «Kraftidioten») og regissert av Dagur Kári («Virgin Mountain», «Voksne mennesker» og «The Good Heart»).

Den beskrives som en muligens litt dyster historie om blant annet ensomhet, sjalusi, svindel og nederlag. «Men det er også en litt munter fortelling om å akseptere sin skjebne, gjøre det beste ut av livet – samt smugling av russisk gin», melder HBO Nordic videre.

Skal vi tro presseskrivet er handlingen satt til et sted i ytterkanten av sivilisasjonen, til et sted der stemningen er merkelig og vill, og gjestfrihet ikke gjelder for nyankomne.

«Når en optimistisk skolelærer ankommer bygda i håp om en bekymringsfri tilværelse i naturskjønne omgivelser, innser hun snart at den eneste som oppfører seg sånn noenlunde fornuftig er en 12 år gammel jente», heter det om opptakten.

I store roller ser vi Tobias Santelmann, Marie Blokhus, Alma Günther og Stig Henrik Hoff.

Også kjenninger som Gard Bjørnstjerne Eidsvold, Ingvild Holthe Bygdnes, Frank Kjosås, Nader Khademi, Pelle Heikkilä og Eero Milonoff figurerer i serien. Vi drar dessuten kjensel på ytterligere noen kjente skuespillere i traileren som ble sluppet onsdag.

«Velkommen til Utmark» er produsert av Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae fra Paradox.