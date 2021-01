Bekrefter ny Netflix-funksjon

Er du blant dem som bruker timevis i menyene hos Netflix, på en evig jakt etter noe å se på? Nå ruller strømmetjenesten ut en ny funksjon som angivelig skal fikse dette problemet for deg, skriver tek.no.

I vel et års tid har selskapet testet ut en såkalt «shuffle»-funksjon, der algoritmene skal finne fram til innhold som passer for deg. Ifølge produktsjefen i Netflix, Greg Peters, vil det fungere slik at du kan trykke på en knapp, hoppe over letingen, og Netflix vil automatisk spille av en serie eller film for deg.

Det gjenstår å se om de vil foreslå innhold som virker kjent for brukeren, eller om tjenesten vil fremme nye sjangre for å friste abonnenten med noe nytt.

Netflix har ikke bekreftet akkurat når funksjonen rulles ut, men ifølge nettstedet Variety skal det skje i løpet av det kommende halvåret.