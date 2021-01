Her er vinteren og vårens TV-serier

Ikke fortvil. Kanalene kappes om å sjøsette nye serier fremover. Her er et lite utvalg av det du har i vente.

For enten du velger deg rotnorsk reality, mørk krim, meningssterke kjendiser eller komedie: Utvalget er stort.

Netflix

«Call My Agent!». Sesongpremiere 21. januar

Komiserien «Call My Agent!» er blitt et fenomen i hjemlandet Frankrike. Vi skal tilbake til Paris og talentbyrået ASK, som bader i kulturkjendiser som spiller seg selv. I fjerde runde er Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver og Jean Reno blant dem.

«50m2». Premiere 27. januar

Du har sannsynligvis sett lignende thrillerting før, men kanskje ikke fra den tyrkiske hovedstaden Istanbul. De 50 kvadratmeterne i tittelen refererer til skreddersjappa hvor karakteren Gölge gjemmer seg under ny identitet – etter å ha havnet på kant med sjefskurken.

«We Are: The Brooklyn Saints». Premiere 29. januar

Det er ikke bare-bare å vokse opp i New Yorks ytre bydeler. Den Emmy-vinnende dokumentaristen Rudy Valdez har fulgt fotballklubben Brooklyn Saints’ tilbud til unge gutter i betongjungelen. Resultatet er fire episoder som skildrer seirer og tap, både på og utenfor banen.

«Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel». Premiere 10. februar

Med «The Ted Bundy Tapes» og «Paradise Lost» dokumenterte han noen av USAs mest profilerte drapssaker. Nå vender Joe Berlinger kameraet mot beryktede Cecil Hotel i hjertet av LA. Mindre beryktet ble det ikke av at studenten Elisa Lam bodde her da hun forsvant uten spor i 2013.

«Snabba Cash». Serien kommer i vår, men er ikke tidsatt

Husker du «Snabba Cash», Jens Lapidus-filmatiseringen som ga Joel Kinnaman en Hollywood-karriere? I vår blåser svenskene liv i historien igjen, denne gang med Evin Ahmad som blikkfang. Intrigene utspiller seg ti år senere.

HBO Nordic

«It’s a Sin». Premiere 23. januar

En håndfull unge voksne flytter til London i 1981 og havner midt i aidsepidemien. Slik er handlingsrammene i denne dramaserien, skrevet og produsert av Emmy-vinneren Russell T. Davies («Queer as Folk»). TV- og filmveteranen Stephen Fry kaster glans i en av birollene.

«Painting with John». Premiere 23. januar

I kult-dokumentarserien «Fishing with John» dro han på fisketur med alternativhelter som Tom Waits og Jim Jarmusch. 30 år etter holder multikunstneren John Lurie en knapp på akvarellmaling. Regn med minst like store doser livsfilosofi i de seks improviserte episodene.

«Velkommen til Utmark». Serien kommer i vår, men er ikke tidsatt

HBO Europe følger opp «Beforeigners» med ny norsk dramasatsing, denne gang med Kim Fupz Aakeson som kreativ dynamo. I rollene finner vi størrelser som Stig Henrik Hoff og Marie Blokhus – og ikke minst den fagre naturen vår. Ifølge prosjektbeskrivelsen foregår moroa i en bygd «litt nord for ingenmannsland».

«Knutby. I blind tro». Serien kommer i vår, men er ikke tidsatt

Drapshandlinger i en svensk pinsemenighet skapte internasjonale overskrifter vinteren 2004. I denne seksdelte dokumentaren tilbyr et par gravejournalister et nytt, kritisk blikk på Knutby-saken. Regien er ved Henrik Georgsson, kjent fra «Broen».

«The Handmaid’s Tale». Ny sesong kommer i vår, men er ikke tidsatt

Dystopien bygget på Margaret Atwoods 80-tallsroman har vunnet det meste innen fjernsynspriser. Allerede før jul annonserte de amerikanske produsentene at en femte sesong er i anmarsj. Enn så lenge blir fjerde sesong, stadig med Elisabeth Moss i tittelrollen, å se på norske skjermer.

Discovery / TVNorge

«Baneheia – kampen om sannheten». Er på discovery+. Kommer på TVNorge fra 2. februar

Fredag 19. mai 2000 forsvinner to jenter etter en badetur i Baneheia i Kristiansand. To dager senere blir de funnet drept. De unge kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen blir pågrepet og senere dømt for ugjerningene. Serien gir et innblikk i saken – helt fram til i dag.

«Prosjekt Kollektiv – året da alt endret seg». Er på discovery+. Kommer på TVNorge fra 2. februar

Dokumentarserien skulle følge livene til seks ungdommer som flyttet inn i et kollektiv på Paulus sykehjem, der de skulle bli kjent og knytte nære bånd. Både med hverandre og de eldre beboerne. Så kom korona, og alt ble annerledes. Deltakerne deler åpent sine tanker.

«71° nord – Norges tøffeste kjendis». Går på TVNorge og discovery+ i disse dager

I årets utgave av «71° nord – Norges tøffeste kjendis» får ti deltakere virkelig testet sine grenser: Fay Wildhagen, Henrik Elvestad, Adrian Sellevoll, Isabel S. Raad, Vår Staude og Per Heimly er blant kjenningene som tar seg til svimlende høyder og klaustrofobiske grotter.

«Nach». På discovery+ fra 17. februar

Etter å ha droppet ut av universitetet og gått tom for penger, flytter Selma midlertidig inn sammen med sin vellykkede lillesøster, Elin (Ingrid Giæver), og hennes kjæreste August (Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen) – i håp om å få litt mer kontroll over livet. Dplay-serien er i segmentet realistisk ung-drama – hvor hver episode arter seg som et nytt nachspiel.

«Kongen befaler». På TVNorge og discovery+ fra 4. februar

Det blir ny runde med energisk gameshow med Atle Antonsen i rollen som allmektig programleder. Trond Fausa Aurvåg, Erik Follestad, Linn Skåber, Egil Hegerberg og Jenny Skavlan prøver seg på de mer eller mindre velfunderte utfordringene, mens Olli Wermskog fortsatt er Atles trofaste assistent. Programmet vant i 2020 Gullruten for «Årets beste underholdningsprogram».

Viaplay/TV3

«I lomma på Silje» . Sesongpremiere 4. februar

Kanalens superpopulære program er tilbake, og kjendiser som Siri Kristiansen, Geir Kvarme, Mari Maurstad, Michael Andreassen og Lisa Tønne avslører privatøkonomien – for åpen skjerm.

«Camp Kulinaris». Sesongpremiere 1. februar

1. februar er det premiere på den nye sesongen av «Camp Kulinaris», denne gangen med blant andre Amalie Snøløs og Leif Einar «Lothepus» Lothe på plass over grytene. Det koker over når maur og frosk står på menyen.

«Delete Me». Serien kommer i vår, men er ikke tidsatt

Viaplays nye spenningsdrama «Delete Me» utforsker vennskap, sjalusi, sex og hacking. I hovedrollen ser vi Thea Sofie Loch Næss.

«Pørni». Serien kommer i vår, men er ikke tidsatt

Den norske skuespilleren og komikeren Henriette Steenstrup spiller tittelrollen i denne dramakomedien om en hardt presset alenemor med ansvar for tre barn og en eldre far, i tillegg til barna hun møter jobben sin i barnevernet. Steenstrup står bak manus og hovedrolle og sier dette er hennes hyllest til alle omsorgspersoner.

«Den som dreper». Ny sesong kommer i vår, men er ikke tidsatt

Denne danske serien er av det mørke slaget, der den følger den kompromissløse kriminaleksperten Louise (Natalie Madueño) i jakten på en seriemorder. Tobias Santelmann har en viktig rolle i denne nye sesongen.

NRK

«Maxitaxi Driver». Premiere i februar

«Maxitaxi Driver» er også en serie i smått mørke farger, og her er det Steinar Sagen vi møter i hovedrollen. Vi blir imidlertid også lovet både komiske og romantiske scener – når vi følger «en mann som aldri kom seg ut av mors skygge og inn i eget liv», skriver NRK.

«Rådebank», sesong 2. Premiere 21. januar

Det blir mer bil, svidd gummi, råning og action når andre sesongen av «Rådebank» kjører inn på skjermene. Rånerne blir nå truet av politiet – som stikker kjepper i hjulene for dem.

«Exit», sesong 2. Premiere i mars

Vi skal tilbake til de ganske så kyniske finanstoppene, men denne gangen er det kvinnene, Hermine og Celine, som skal fotfølges. Forventningene er høye når serien – som har oppnådd svært gode seertall – vender tilbake.

«Elevrådet». Premieren var 3. januar

En humorserie som følger fem medlemmer i elevrådsstyret på Sauejordet videregående skole gjennom deres første høstsemester som styremedlemmer.

«Stolthet og forfall». Premieren var 14. januar

Sykepleieren Merethes liv blir ikke det samme etter at yngstedattera har flyttet hjemmefra og en ny livsfase starter. Ingunn Beate Strige Øyen prøver å blåse liv i både romantikken og kor-karrieren.

TV 2 og TV 2 Sumo

«What Happened In Oslo». Serien kommer i vår, men er ikke tidsatt

Kyrre Holm Tønne Johannessen har sammen med israelske Ronit Weiss-Berkowitz skrevet manuset til thrilleren som finner sted i blant annet Oslo, Israel og Sinaiørkenen.

«Walker». Premiere på TV 2 Sumo med dobbeltepisode 29. januar

Etter sin kones død, må Walker ta et oppgjør med seg selv. I tillegg til å prøve å få et godt forhold til sine to barn må han også håndtere en ny partner på jobb og gryende mistanker om konens død. Serien beskrives som en yngre og moderne reboot av serien «Walker, Texas Ranger» – med Jared Padalecki i hovedrollen.

«Limetown». Premiere 21. januar på C More og TV 2 Sumo

Krimdrama i ti deler med Jessica Biel og Stanley Tucci, basert på den populære fiktive podkasten med samme navn. Her møter vi radiojournalisten Lia Haddock som begynner å nøste i et 15 år gammelt mysterium.

«Farmen». Sesong 5. Premieren var 12. januar

I femte sesong av «Farmen Kjendis» følger vi tolv kjentfolk som driver Lundereid gård etter beste evne. Serien har en stor fanskare og har allerede greid å skape overskrifter.

«Sofa». Premiere 21. januar

I disse tider er det ikke anbefalt med mye besøk, men savner du noen å diskutere TV-programmer med? Da kan kanskje «Sofa» være programmet for deg. Sofa» består av 10 episoder – med blant andre Carl I. Hagen og Eli Hagen som «TV-kommentatorer».

«The First». Premiere 9. februar på C More og TV 2 Sumo

Amerikansk dramaserie med Sean Penn og Natascha McElhone i hovedrollene. Laz Ingram får det ærefulle oppdraget å lede den første bemannede romferden til Mars. En banebrytende ekspedisjon som krever store ofre av både Laz og resten av besetningen. Men en katastrofal start gjør det vanskelig.