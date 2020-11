«The Undoing»-aktuelle Hugh Grant: Overrasket over at regissøren ville jobbe med ham igjen

– Selv om jeg synes hun er en strålende filmregissør, trodde jeg at hun hatet meg, sier briten til Rolling Stone.

– Vi hadde denne opplevelsen ti år tidligere hvor vi utviklet et manus sammen, og jeg hele tiden sa «jeg synes ikke dette helt fungerer, og får vi det ikke til så hopper jeg av». Hun trodde helt klart ikke på meg. Filmsett ble bygget, og folk ble ansatt. Og så gikk jeg min vei. Så jeg ble forbløffet over at hun ville ha meg igjen, røper Hugh Grant i intervjuet.

Han sier ikke hvilken film det er snakk om. Og ifølge Grants tidligere uttalelser til blant annet Entertainment Weekly, så «torturerte» han henne i et år med å vakle seg frem til et endelig ja til å spille New York-legen med mørke hemmeligheter – selv om han elsket David E. Kelleys manus helt fra første øyeblikk.

– Sånn er jeg, jeg prøver å snakke meg vekk fra hver jobb, sier Grant, som overfor Rolling Stone utdyper at han aldri egentlig bestemte seg for å bli skuespiller.

– Jeg bare datt borti det helt tilfeldig som 24-åring, og jeg har helt siden da tenkt å si takk for meg, men bare aldri helt gjort det.

Susanne Bier er på sin side klar i talen på hvorfor hun ville ha Hugh Grant om bord. Nicole Kidman sto allerede på rollelisten da hun takket ja til å ha regi.

– Jeg bare visste at det måtte være Hugh Grant. Jeg hadde lyst til at de skulle være et par, for de er bare et sexy par, og et par man tror på. Man kan se at de ville ha det gøy sammen, og jeg tenkte at det er en form for naturlighet dem imellom, sier hun til DR.