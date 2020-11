Hylles for Diana-tolkning i den kommende sesongen av «The Crown»

Netflix-dramaet er kommet til 1980-tallet, med det avsindige bryllupet i 1981 med Diana i den legendariske bløtkakekjolen, konfliktene mellom dronning Elizabeth og Margaret Thatcher, og avsløringen av noen familiehemmeligheter hos Windsorene.

Og man får også se Diana og prins Charles reise til Australia i 1983, der hun virkelig viste hvilken stjernekraft hun hadde. Akkurat som hun gjorde i virkeligheten stjeler prinsesse Diana-karakteren scenen når hun entrer «The Crown», som ifølge IndieWire revitaliseres når dronning Elizabeth får en motstander.

Men anmelder Ann Donahue påpeker at «The Crown»s Diana ikke er den triste prinsessen fanget i tårnet, men derimot viser henne der hun «mangler den følelsesmessige kapasiteten eller modenheten til å innse at dette ikke er en kjærlighetshistorie, det er en jobb å gjøre i en kjølig, forrædersk familie». Og flere av episodene er utstyrt med advarsler i forkant, siden de viser spiseforstyrrelsene Diana slet med.

Emma Corrins Diana-karakter er «vinnende og frustrerende, søt og kalkulerende, dreven og tåpelig og hårsår, hun er verdensberømt men oppmerksomhetskrevende», skriver IndieWire videre – og mener det er et komplekst portrett av en kompleks karakter.

BBCs anmelder og kulturredaktør Will Gompertz gir fire av fem stjerner , og er litt mindre fornøyd med de andre karakterene – der han sier Gillian Andersons Thatcher er mer enn pinefull imitasjon å regne, og at Olivia Colmans dronningtolkning mister den isnende rojale kraften når skuespilleren smiler bredt og koselig.

Også Gompertz er over seg over Erin Corrin, som han kaller «superb» og mener bør raske med seg det meste av priser for Diana-innsatsen.

«I et ensemble der det er fint lite karakterutvikling, skiller Corrin seg ut ved å ta Diana fra en sky, men flørtete, tenåring til en sårbar, internasjonal superstjerne med ryggrad nok til å stå imot skjulte trusler fra hertugen av Edinburgh», skriver han.

Varietys anmelder Caroline Framke påpeker at serieskaperne «kryster ut alt det saftige» i tiden de skildrer, men kritiserer Peter Morgans melodramatiske og overtydelige manus. Hun mener at de foregående tre sesongene var en «utrolig vanedannende, men forkledd tåpelig, kongelig såpeopera», og at fjerde runde ut nok vil ta det til nye høyder – slik publikum later til å ønske.

Men bransjebladets anmelder påpeker at skuespillernes innsats er så formidabel, der «det knapt er en falsk tone», at publikum muligens ikke merker manusets mangler.