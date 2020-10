Strømmetjeneste er historie

Til tross for milliarderinvesteringer, blant annet fra store filmselskaper i Hollywood, så er det nå slutt på Quibi-moroa, melder Variety.

«Verden har sett dramatiske forandringer siden Quibi ble lansert, og vår forretningsmodell er ikke lenger gjennomførbar», skriver Hollywood-mogulen og medgründeren Jeffrey Katzenberg i en uttalelse.

I april, da tjenesten ble lansert, sa Katzenberg at Quibi var framtidens modell. Men markedet var ikke klar for forretningsideen der originalproduksjoner, med ti minutter lange episoder som bare går an å se på mobiltelefonen, tilbys. Quibi tok aldri steget ut av USA og Canada.

Strømmetjenesten har stått for originalproduksjoner med navn som Jennifer Lopez, Jay Leno og Chance The Rapper om bord.

Mot slutten av september ble det meldt at Quibi hadde 710 000 brukere i Nord-Amerika, noe som var 300 000 færre enn tre måneder tidligere.