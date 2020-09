Kardashians legges ned

Det er med tungt hjerte vi sier farvel til «Keeping Up With The Kardashians», skriver Kim Kardashian West på Instagram.

Familien Kardashian-Jenner melder at seriens sesong 20 blir den siste.

Sesongen, som har premiere i USA torsdag 17. september, er nummer 19 i rekken, og dermed blir det først neste år at serien legges ned, skriver E Online.

«Etter 14 år, 20 sesonger og hundrevis med episoder – samt flere spin off-serier – har vi som familie bestemt oss for at denne spesielle reisen er over», meddeler familiemedlemmene på sosiale medier.

Den amerikanske dokusåpen har gått på E! siden 2007 og har gitt innsyn i familiemedlemmenes personlige og profesjonelle liv.