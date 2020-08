Her er «The Crowns» nye prins Philip

Han skal spille mot Imelda Staunton (64), som gestalter dronning Elizabeth II anno 1990- og 2000-tallet, melder Deadline.

«The Crown»-produsent tror ikke på store innspillinger «før det finnes vaksine eller kur» Opptakene til fjerde sesong av «The Crown» var trygt i boks da koronapandemien meldte seg. Produsenten bak tror ikke på at det kan bli flere større innspillinger før en vaksine eller kur er klar.

Pryce overtar prinsgemalrollen etter Tobias Menzies og Matt Smith, som spilte prinsen i de fire første sesongene.

Den walisiskfødte skuespilleren ble Oscar-nominert tidligere i år for innsatsen i «The Two Popes», der han spilte pave Frans. Han var også å se som den fanatiske religiøse lederen High Sparrow i «Game of Thrones»-serien – og som Bond-skurk i «Tomorrow Never Dies».

Lesley Manville (64) går inn i rollen som prinsesse Margaret, men det blir en stund å vente:

Netflix har meldt at innspillingen ikke vil starte før i juni 2021, noe som kan innebære at seerne må vente til 2022 for å se sesong 5.