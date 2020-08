Visste du at Marie er legesekretær og tidligere musikalstudent? Bli bedre kjent med Singelkrisa

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

I episode #76 har Marie besøk av Felix som har skrevet en mastergrad om Tinder. Hun forteller om livet bak podkasten. Visste du for eksempel at Marie er født og oppvokst på en gård i Vestfold? Eller at hun har gått på en av Norges mest kjente musikalskoler og drevet med stand-up? I tillegg har Marie skaffet seg en date denne uka!

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify, Acast eller Itunes nå!