Planlegger alternativ Hillary Clinton-serie – om hun aldri hadde giftet seg med Bill

Hulu har sikret seg rettighetene til Curtis Sittenfelds roman «Rodham». Den utkom i mai, og tok leserne med inn i en alternativ virkelighet – der den tidligere utenriksministeren og presidentkandidaten aldri giftet seg med Bill Clinton.

I stedet lever hun livet som singel. Rodham er da også pikenavnet til Hillary Clinton, som hun har beholdt som mellomnavn.

Sittenfeld skrev romanen etter at Trump vant over Clinton i 2016-valget, noe forfatteren har uttalt «viste den vedvarende misogynismen i det patriarkalske, amerikanske samfunnet». Den spant videre på essayet hun skrev for Esquire.

I boken dater Hillary Bill Clinton, men så skilles deres veier. Serien beskrives av Variety som fortellingen om en ambisiøs, ung kvinne som går fra å være idealist til å bli kynisk – og så hele veien tilbake igjen.

Strømmetjenesten har sikret seg Sarah Treem (sentral i «The Affair», «In Treatment» og første sesong av «House of Cards») som manusforfatter og eksekutivprodusent, mens en annen av produsentene, Warren Littlefield, også hadde hånd om «The Handmaid's Tale».

Tidligere i år viste strømmetjenesten dokumentarserien «Hillary» i fire deler. Den skildret presidentkampanjen hennes i 2016, og dykket også ned i hendelser fra fortiden som formet livet hennes. Her i Norge er den tilgjengelig på NRK TV.