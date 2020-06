Spillekspert: Disse lommespillene kan du trygt ta med deg på tur

Mange har oppdaget hvor hyggelig det er å kunne spille småspill i campingvogna, på toget, ved kafébordet eller på stranda. Dette fører til at utgiverne gir ut både reiseutgaver av etablerte titler, finner konkurrenter til de etablerte klassikerne Yatzy og Uno – eller rett og slett nye småspill.

Remo Rehder er spillekspert og gründeren av den uavhengige forbrukernettsiden Brettspillguiden. Her er hans tips til spill i lommeformat som kan skape både frustrasjon, glede og moro denne sommeren.

Goal!

Giochi Preziosi (AMO-toys)

Fotballkortspill, høres jo unektelig noe merkelig ut, men det er faktisk et fungerende spill, selv om det kun dreier seg om en angripers skudd mot mål. I din tur spiller du normalt et skuddkort mot motstanderen din, og denne kan prøve å hindre scoringen ved å redde skuddet. Så er det neste spillers tur, og førstemann til å score 5 mål vinner. Et enkelt kortspill, som krever litt innsats for å få oversikt over diverse korts spesialegenskaper, men noe 10-åringen fort får kontroll på. Engasjerende for de spillet er rettet mot, selv om de voksne nok ikke vil være like interessert.

Pool party

Cocktail games (Asmodee Nordics)

Et tematisk sett ufint spill, hvor en skal dytte brikker ut i svømmebassenget. Selve spillesken fungerer som et svømmebasseng, og rundt kanten plasseres alle brikkene. Før spillet starter får alle spillerne en markør, som angir hvilken farge de har. Så i din tur velger man en brikke, ser på undersiden og flytter brikken tilsvarende antall felt. Lander brikken på et felt der allerede står en brikke dyttes denne uti bassenget. Viktig å legge merke til at en fritt kan flytte den brikken en ønsker, altså må den ikke være i din farge. Når det kun er to farger igjen, vinner spilleren som har brikken nærmest stupebrettet. Dette er barnespill som gir noen taktiske utfordringer og ikke minst lærer barna at det ikke alltid er så lurt å være overtydelig i hva en tenker å gjøre. Et spill de voksne kanskje kan ta en runde med uten barna til og med.

Twin it

Cocktail games (Asmodee Nordics)

Det finnes et utall såkalte reaksjonsspill på markedet om dagen, og dette er godt alternativ for barn i skolealder, og da gjerne litt opp i skoletrinnene. Hver spiller har en bunke kort, og legger ut det øverste kortet til midten av bordet i sin tur. Så leter alle spillerne etter et matchende kort, enten liggende på midten av bordet, eller på toppen av spillernes bunker. Vinner en et matchende sett, legges disse kortene i egne bunker hos spilleren, og spilleren som først samler 5 sett vinner.

Hektisk moro, som oftest gir barna en stor fordel, da de har en tendens til å være mer fokusert i slike spill enn voksne. Også noe barna fint kan spille seg imellom.

Hanabi

Cocktail games (Asmodee Nordics)

Dette svært nyskapende kortspillet vant Spiel des Jahres i 2013, og har vært utgitt i mange forskjellige utgaver, men nå endelig i en praktisk liten eske. Målet er at spillerne i fellesskap skal legge ned sine kort i stigende rekkefølge på de riktige bunkene i henhold til farge. Dette høres jo ikke så vanskelig ut … Men, det er selvfølgelig en vri; spillerne ser ikke sine egne håndkort, men er avhengig av informasjon fra medspillerne får å gjøre de riktige valgene. Dette er et knallgodt spill alle kortspillere burde prøve seg på. Enkle regler, men med nok utfordringer til at en faktisk får trimmet de små grå litt.

HiLO

Schmidt spiele (Vennerød forlag)

Nytt norskutviklet kortspill, hvor målet er å få færrest mulig poeng da en taper når en når 100. Kortstokken består av 1–11 i åtte farger. Hver spiller legger 9 kort med bildesiden ned i et 3x3 tablå foran seg. I din tur kan du ta det øverste kortet fra trekkbunken, som da enten kan kastes, eller erstatte et kort i tablået. Eller du kan ta det øverste kastebunken, som da må byttes med et i tablået. Skaper en rekker med 3 kort i samme farge i en rekke i tablået kan disse fjernes. Runden er slutt når en spiller snur opp sitt siste skjulte kort, og poengene noteres.

Interessant spillkonsept, som passer godt for dem som ønsker noe nytt å prøve seg på. Kan også fint erstatte diverse terningspill, da det er hurtigspilt.

Virus

Tranjus Games (AMO-toys)

En kunne jo mistenke at dette spillet er raskt laget for å utnytte epidemien som har satt sitt preg på dette året. Men, det er ikke tilfellet. Spillet ble faktisk utgitt i 2015, og har blitt den spansktalende delen av verdens mestselgende spill. Så den nordiske distributøren har bare fått litt hjelp i deres lansering av spillet her til lands. I kortspillet er målet å samle en fungerende kropp, bestående av 4 deler, mens de andre spillerne prøver å infisere dine og du deres, da den første som klarer det vinner. Spillteknisk veldig enkelt, og med morsomme tegninger. Ikke ment som noe dypt og seriøst, men tvert imot, som et kaotisk spill for mange spillere, i tråd med eksempelvis Exploding kittens.

0–100

M. I. G

Et litt annerledes og fornøyelig «kunnskapsspill», der en får 3x7 spørsmål som alle skal besvares med et tall mellom 0 og 100. Det er stor variasjon i spørsmålene, fra det soleklare til noen «ingen» vet (verdensrekorden i golfballer i én hånd eksempelvis). Poenget er at man får poeng for avstanden mellom ditt og det riktige svaret, og den med færrest poeng vinner. Raskt og artig, hvor de som ikke nødvendigvis er så glad i quiz, kan ha det litt moro.

Bananagrams

Bananagrams (Vennerød forlag)

Dette hendige spillet, i en praktisk pose egner seg svært godt som reisespill. Det kan kreve noe plass å spille på da hver spiller jobber med å lage sitt eget «kryssord». Det var en «craze» i USA for noen år siden, og spillet kom raskt til Norge, hvor det har vært i kontinuerlig salg. Er du glad i spill som Scrabble, WordFight eller lignende, er dette et glimrende alternativ til reisen/ferien!

Ti morsomme mobilspill du kan spille med vennene dine Dagene kan fort bli lange og kjedelige når vi må holde oss så mye hjemme. Her får du tips til ti morsomme mobilspill som kan få tiden til å gå.

Varm potet

Alexander (AMO-toys)

En lommespillversjon av et spill som var populært på begynnelsen av 1990, og til en viss grad har holdt stand i denne formen. Det trekkes et oppgavekort, og timeglasset snus, og så må alle spillerne besvare oppgaven, typisk et spørsmål med mange mulige svar. Liker du hektisk leking med ord der alle er involvert, kan dette være et godt alternativ for bobilen eller teltturen.