Dplay vil lage mer party-TV

Mange følger med på Dplay-satsingen «Ex on the Beach», og nå er en ny fest-reality på tegnebrettet.

«I Dplays nye realityserie «Singletown» setter fem kjærestepar forholdet på pause for å leve livet som single i fire hete sommeruker i Oslo. De skal teste om gresset virkelig er grønnere på den andre siden», heter det blant annet om nyskapningen.

– Vi har satt seerrekorder med «Ex on the Beach Norge» og «Ex and the City» på Dplay i vår, og det er naturlig for oss å se på lignende formater som kan tilfredsstille seerne som elsker disse programmene, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

«Singletown», som er basert på et format som hadde premiere på britiske ITV i år, melder seg på skjermene her hjemme til høsten.

Kampanje melder imidlertid at Discovery ikke får spilt inn en ny sesong av «Ex on the Beach» i Brasil og på Mauritius. Ny sesong var tiltenkt sendetid til høsten men innspillingen utgår på grunn av koronapandemien.