«Maskineriet» satte premiererekord på Viaplay første døgnet

Seriens to første episoder hadde premiere søndag, og ble i løpet av det første døgnet den mest sette egenproduksjonen til strømmetjenesten i Norden noensinne – der den danket ut «Wisting», «Elsk meg» og «Den som dreper».

«Maskineriet «topper også listen over antall startede strømmer og antall minutter konsumert av alle Viaplay-produksjoner i Norden for samme tidsperiode, opplyser strømmetjenesten i en pressemelding.

Kristoffer Joner er sjeleglad, for han røper i en uttalelse at han er både glad og ydmyk over at så mange har sett de to første episodene.

– Det er like jævlig og skummelt hver eneste premiere, sier Joner, som spiller en desperat familiefar, Olle, i storsatsingen som det heretter vil slippes løs en ny episode av totalt åtte hver søndag i ukene fremover.

– Vi lovet en raskere og mer intens serie enn noe annet som har blitt laget, og det er fantastisk gøy at seerne later til å sette pris på at man prøver noe nytt, forteller innholdssjef i Nent-gruppen, Filippa Wallestam.