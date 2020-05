Nintendo øker overskuddet med 33 prosent

Beløpet tilsvarer 25 milliarder kroner og kommer etter en omsetningsvekst på 9 prosent til 1.300 milliarder yen, melder AFP. Nintendo venter en nedgang i salget på 8,3 prosent i det nye regnskapsåret og anslår at overskuddet da blir 20 prosent mindre.

Nintendo trekker fram den bærbare spillkonsollen Switch og spillet «Animal Crossing: New Horizons». Med 11,8 millioner solgte eksemplarer i mars, satte sistnevnte ny lanseringsrekord for spill til Switch. Det kan tyde på at selskapet har fått litt drahjelp av koronapandemien på tampen av regnskapsåret.

Ifølge amerikanske KSAT spilles det mer når folk må holde seg hjemme, og Switch appellerer til mange, også folk som ikke har vært interessert i spill før.

En tenåring i USA har til og med programmert en handelsrobot for å kunne handle raskere enn menneskelige kunder og dermed la brukerne «snike i køen» i nettbutikken, skriver Washington Post. Finansmarkedene har brukt roboter i årevis, men de er også populære blant folk som vil ha det siste innen joggesko – og gjerne kjøpe noen ekstra for videresalg.

– Folk kaller meg svartebørshandler, men det er bare snakk om tilbud og etterspørsel, sier 16-åringen bak den hurtighandlende roboten.