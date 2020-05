Måtte skrive om «Hvite gutter»-manus på grunn av korona

Innspillingen av de nye sesongen begynner om ti dager, melder Kampanje.

– Vi har jobbet intenst i to uker nå for å skrive lite grann om. Det er enklere å filme ute enn inne, så det blir utevors i stede for innevors, sier «Hvite gutter»-skuespiller Eirik Hvattum.

Sammen med Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Roaldsen Fürst utgjør han kompisgjengen i serien, som siden oppstarten i januar 2018 på TVNorge er blitt nominert til to Gullruten-priser og blitt en strømmehit på Dplay.

– «Hvite gutter» er en serie vi er veldig fornøyd med. De tre første episodene i årets sesong har alle over 300 000 seere, sier kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery til nettstedet.