Singelkrisa: Hvorfor finner vi menn som ikke bryr seg like mye tilbake?

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i ti år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 64: Hvorfor finner vi menn som ikke bryr seg like mye tilbake? Marie kan spørre hvordan et crush har det, men får aldri samme spørsmål tilbake. Er det greit med ghosting? Tror gutta at jentene ikke merker at de blir borte?

Det er absolutt ikke noe gøy å flørte med en halv-keen fyr, det er bare stress. Jenter, dump alle som er halvveis! Flørt heller med noen som faktisk bryr seg. Ukens gjest Katinka kunne ikke vært mer enig!

Lytt til podkasten og tidligere episoder enten på Soundcloud, Spotify eller iTunes nå!