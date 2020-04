Kårer vinneren av realitykrigen – der Netflix nå melder seg på

Det melder Kampanje, som har tatt for seg seertallene i den såkalte realitykrigen. Der er vinneren tydelig. Forrige uke hadde «Paradise Hotel» en såkalt Total Screen Rating på 218 000 seere, mens «Ex on the Beach» hadde 546.000.

– Skal man kåre en vinner av «realitykrigen» er det helt klart «Ex on the Beach», sier forhandlingsdirektør Dag Ormåsen i Starcom til Kampanje.

Men pressesjef Fredrik Olimb i Nent-gruppen mener tallene ikke er «den fulle sannheten»: Man offentliggjør nemlig ikke seertallene for strømmetjenesten Viaplay, der Olimb hevder den største gruppen av «Paradise Hotel»-seere befinner seg.

– Det viser at vi langt på vei har lyktes i å fange opp seerne etter hvert som at de har flyttet seg fra lineær-TV til strømming. De faktiske tallene er vi kjempefornøyd med, og vi ser en sterk vekst på nettopp Viaplay under årets sesong sammenlignet med fjoråret.

«Paradise Hotel» har 11 år på luften, mens konkurrenten Discovery slapp «Ex on the Beach»-konseptet høsten 2018. Nå melder en tredje konkurrent seg på med realitysatsinger, skriver Kampanje : Det er Netflix – som i vår har sluppet løs «Love Is Blind» og «Too Hot to Handle».

Sistnevnte kom i forrige uke, gikk rett inn på strømmetjenestens ti på topp, og er er en såkalt «trash-reality», i følge medieforsker og anmelder Gry Cecilie Rustad.

– Netflix har holdt på med reality en lang stund og har utvidet inn i alle realitysjangre. Dette er program som er lette å «binge» og relativt billige å produsere og passer med Netflix' strategi om å tilby noe for alle, sier hun til bransjenettstedet.