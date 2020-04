Ida (21) er fjerde trønder som sjekker inn på årets Paradise Hotel

I mandagens episode av Paradise Hotel sjekker Ida Bakke inn. 21-åringen kommer fra Steinkjer og studerer til daglig barnevernspedagogikk. At hun meldte seg på TV-programmet var helt tilfeldig.

– Jeg var hangover og så på gamle episoder av Paradise Hotel. Plutselig dukket det opp et banner øverst på skjermen, som sa at de søkte nye deltakere. Da tenkte jeg at det bare var å kjøre på. Det er ikke noe jeg har tenkt på lenge – det bare skjedde, sier hun.

– Rart å se seg selv

Ida sjekker inn halvveis i vårens sesong og forteller at det medførte et ekstra press å sjekke inn såpass seint i programme.

– Da må man jobbe hardere enn de andre med å komme inn i gruppa, sier hun.

21-åringen sto opp klokka 08.00 mandag morgen for å få med seg den ferskeste episoden av Paradise Hotel – og episoden hvor hun selv sjekker inn.

– Jeg har nok vært like spent som alle andre. Jeg husker ikke så veldig mye fra innsjekk. Å se seg selv på TV var rart, men samtidig så skjønner jeg det ikke helt, sier Ida og ler.

Vanskelig å overleve

Hun forteller at det beste med å være med på Paradise Hotel var selve hotellet og utsikten, samt å bli kjent med gjengen inne på hotellet.

– Hva var det verste?

– Å være hangover hver dag, sier hun og ler.

– I tillegg er det tøft å hele tiden måtte tenke på hvordan du skal overleve der inne. Spesielt når du egentlig bare vil nyte tiden sammen med vennene dine. Jeg har selv stusset over at tidligere deltakere har grått etter å ha vært der inne i to dager, men det er noe helt annet å være inne i «Paradise-bobla». Jeg skal ærlig innrømme at jeg gråt selv, og det er kanskje det jeg skjemmes mest over.

Ville ikke vært foruten

Ida angrer ikke på noe av det hun gjorde mens hun var inne på hotellet.

– Jeg er trygg på meg selv, og angrer sjeldent på noe som helst, forklarer hun.

– Hvordan tror du tiden etter Paradise Hotel blir?

– Jeg tror ikke det blir like mye kaos som for tidligere deltakere – med tanke på hvordan situasjonen er i dag. Vi får nok ikke leve på den samme «Paradise-skyen». Kanskje vi får noen flere følgere på Instagram, men utover det blir det nok ikke noe annerledes. Det er uansett en opplevelse jeg ikke ville vært foruten.