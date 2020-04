Lone (20) fra Trondheim sjekker inn på Paradise Hotel

I onsdagens episode av Paradise Hotel får seerne møte Lone Mariell Winge (20) fra Trondheim.

– Jeg har alltid fått høre av klassekompiser og lærere at jeg kommer til å ende opp på Paradise Hotel, så da tenkte jeg at jeg skulle gi dem rett. Jeg søkte og fikk være med. Det var tydeligvis skjebnen, sier hun og ler.

Ga mersmak

20-åringen forteller at hun har sett programmet så lenge hun kan huske, og at hun alltid har vært spesielt begeistret for utgaven i Sverige.

– Da jeg fikk høre at det skulle gjøres annerledes i år og mer likt som i Sverige, tenkte jeg i hvert fall at det passet bra. I tillegg er det spennende å få være med på noe som så mange ikke får oppleve.

Det beste med å delta på programmet, var ifølge Lone Mariell alle relasjonene hun fikk med de andre deltakerne.

– I tillegg var det veldig artig å få være med på en TV-innspilling. Det ga mersmak for min del. Nå vil jeg være med på alt – bortsett fra Ex on the Beach, for det har jeg lovet mamma, sier hun og ler.

– Hva var det verste med å være med på Paradise Hotel?

– Det må være at alle følelser ble så forsterka. I tillegg blir man paranoid av å være der inne. Det sier sikkert alle, men man tenker hele tiden på om man er trygg, sier Lone Mariell, som til daglig jobber som servitør og tar opp fag.

Følelsesladet opphold

Ifølge henne kan TV-seerne forvente å se en følelsesladet Lone Mariell.

– Jeg snakker veldig mye, og er spent på hvordan det blir klipt. Jeg sier mye rart, så det blir nok en del humor, latter og glede. Tårer kommer det også – selv om jeg ikke hadde trodd det på forhånd, sier hun.

Hun har ennå ikke sett onsdagens episode hvor hun sjekker inn på det omstridte skandalehotellet.

– Det blir nok veldig rart å høre stemmen sin. Trøndersk er den styggeste dialekten, så jeg gruer meg til å høre det, sier hun og ler.

– I tillegg var det verken hårføner eller aircondition på hotellet, så hovedfokuset mitt ble ikke akkurat hovedfokus. Utover det tror jeg det blir veldig bra.

Den pågående sesongen av Paradise Hotel er nummer 12 i rekken. Programmet blir spilt inn i Mexico.