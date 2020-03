Felix har mastergrad fra NTNU om Tinder. Her er syv ting du ikke visste om datingappen

Kjeder du deg om dagen og swiper litt ekstra på Tinder og andre datingapper?

Felix Seifert (28) har skrevet en masteroppgave om Tinder, og gir deg både tips, triks og finurlige fakta om den sagnomsuste og populære appen.

– Da jeg gikk inn i mitt forrige forhold eksisterte ikke datingapper, men jeg innså hvor annerledes verden hadde blitt da jeg ble singel. Tinder har stor innvirkning på hvordan mennesker dater og det påvirker også interaksjonen mellom mennesker, sier Seifert.

Bygget som et spill

Besteforeldrene hans møttes gjennom en annonse i avisa. Dating gjennom medier er med andre ord ikke helt nytt, men Seifert fant ut at det dannes noen helt andre holdninger når man benytter seg av Tinder og andre datingapper som benytter seg av swipelogikken.

– Tinder tolkes som et spill fordi det er bygget på en spillalgoritme. I spill er det en helt annen kultur enn i den virkelige verden. Det er for eksempel lettere å dolke en venn i ryggen gjennom et spill. Ghosting er et eksempel på noe man har tatt med seg til det fysiske rom, mener Seifert.

Han peker på at for eksempel Tinder bidrar til en likegyldighet blant brukerne og en oppfatning av at gresset er grønnere på den andre siden. Samtidig blir man, på lik linje som i spill, hekta – nettopp fordi det skaper en spenning.

Øker tilgjengeligheten

Seifert er klar på at det også finnes positive sider med slike datingapper – kanskje spesielt i disse dager når mange må holde seg innendørs.

– Appene er med på å gjøre at tilgjengeligheten blir større. Nå kan man for eksempel skape en større relasjon med andre via videochatter før man møtes i det fysiske rom, sier han.

Han peker på at brukerne bruker datingapper forskjellig, og at det hele handler om å møte noen i din situasjon. Enkelte har en ironisk distanse til Tinder, mens andre bruker det for å finne noe seriøst.

– Det kan være like vanskelig å finne noen som vil det samme som deg i det virkelige liv, mener Seifert.

Syv ting du ikke visste

Gjennom å skrive masteroppgaven sin, fant 28-åringen ut flere finurligheter ved Tinder som mange av oss kanskje ikke er klar over.

Her gir han deg noen triks, tips og fakta:

Inntrykksstyr profilen din

Felix mener at man må forme det budskapet man ønsker å sende ut, samt tilpasse budskapet til mottakeren. Er det en kjæreste du ønsker, må bildene og bioen din gjenspeile det.

– Her er det stor forskjell på kjønnene. Kvinner har mer fokus på bildevinkel, belysning og sminke. De baserer bildene sine på skjønnhet, mens menn fokuserer på å ha en sosial identitet. De fokuserer mer på hobbyene sine, og vil gjerne framstå som kule i sosiale settinger. Dette handler nok om biologiske forskjeller. Kvinner ser nok i større grad etter menn som er godt likt enn omvendt. Menn har et snevrere fokus, og er mer opptatt av at kvinner skal være søte, sier han og ler.

Du rates

Som nevnt er Tinder bygget på spillalgoritmer, og innenfor de er det tre variabler som spiller en rolle, ifølge Seifert. Den første variabelen er aktivitet, og hvor mye du swiper og tekster på Tinder. Den andre er kresenhet. Swiper du til høyre på alle, går scoren din ned. Den siste variabelen er attraktivitet.

– Disse tre påvirker utfallet du får, og hvor attraktive de som kommer opp i feeden din er. Det fungerer litt som et spill, men gjør også at man matcher med folk i sin egen liga. Her er tipset å prøve ut litt forskjellige bilder. Min personlige anbefaling er å starte med et bilde av seg selv – ikke et bilde med 30 andre.

Populær app

Statistikk fra NTNU viser at 50 prosent av alle mellom 19 og 29 år har brukt Tinder eller lignende apper. Du er med andre ord ikke alene!

Ikke swipe deg i hjel

Swiper du på mer enn 2000 brukere i timen, vil brukeren din bli låst for en periode. Det er med andre ord ikke noe sjakktrekk å gå helt bananas.

– Algoritmer fanger dette opp. Jeg vet ikke hvorfor profilen låses, men antar at det er fordi Tinder tror at det er en bot som swiper for deg. Det finnes de som faktisk har det, sier Seifert.

Bruk smileys

Vil du framstå som et følsomt menneske? Bruk smileys.

– Forskning viser at de som bruker smileys får fram menneskelige følelser i større grad. Når man tekster er det vanskelig å se både ansiktsuttrykk og følelser, men ved å bruke smileys skaper man en menneskelig attraksjon, sier Seifert.

Kan bli tryggere

I USA er Tinder tilkoblet Noonlight – en app som igjen kan utløse forespørsler til nødetater. Noonlight-brukere kan utløse en alarm ved å klikke på en knapp.

– Dette har foreløpig ikke kommet til Norge, men kommer forhåpentligvis komme etter hvert. I appen kan du legge inn hvem du skal møte, noe som gjør det hele tryggere.

Instagram- og serietips

I disse innetider anbefaler Seifert alle å sjekke ut både «Tindernightmares» og «Tindermarerittet» på Instagram – her er det mye morsomt ifølge han!

I tillegg tipser han om den danske dramaserien «Yes No Maybe» på NRK.

– Her har man jo et tredje valg, så det er ikke like binært som Tinder. Men det er en utrolig morsom serie, og litt av grunnlaget for at jeg skrev masteroppgaven min, sier Seifert.