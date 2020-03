«The Crown»-innspillingen kjører på

Den britiske serien, med Olivia Colman i hovedrollen som den pliktoppfyllende dronningen Elizabeth II, blir dermed en av få som holder koken etter at korona-utbruddet dro seg til.

Produksjonsselskapet Left Bank Pictures har kommet til enighet med Netflix om at innspillingen skal gjøre seg ferdig – til forskjell fra eksempelvis «The Witcher», som tar en pause.

Netflix skal vaske og desinfisere Arborfield Studios der serien «The Witcher» spilles inn i Storbritannia, skriver Deadline.

Dette gjøres etter at den norske skuespilleren Kristofer Hivju, som er med i andre sesong, har testet positivt for koronaviruset. På Instagram skriver han at han er i karantene sammen med familien sin.